به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه دیر با گرامیداشت روز جهانی قدس، اظهار داشت: این روز یادگار ارزشمند امام راحل است و نشان می‌دهد که این بحث از تمام مباحث روز مهم‌تر است.

وی با بین اینکه مسئله فلسطین نزد رهبر انقلاب نیز جایگاه مهمی دارد، افزود: ایشان فرمودند که روز قدس امسال پرشور خواهد بود و تاکید کردند که با همه جنایت‌های رژیم صهیونیستی، این ملت فلسطین هستند که پیروز واقعی هستند.

سعیدی با بیان اینکه در هر یک ساعت چهار کودک توسط رژیم کودک کش اسرائیل به شهادت می رسند، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در ۶ ماه گذشته جنایات خود را به اوج وقاحت رسانده و آمریکایی‌ها هم خودشان اذعان کردند که بیشترین کمک چه از نظر تسلیحاتی و چه نیروی انسانی به این رژیم غاصب کرده‌اند.

امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه برای انحراف اذهان عمومی بود، افزود: این اقدام نشان می‌دهد رژیم‌صهیونیستی از درون دچار فروپاشی شده است و برای جمع کردن خود به چنین حرکاتی دست می‌زند.

وی با بیان اینکه این کارها برای رژیم صهیونیستی نفعی نخواهد داشت، ادامه داد: رشادت‌ها و جانفشانی نیروهای مسلح و مدافع وطن و امنیت و نیروهای مردمی در حادثه تروریستی اخیر باعث شد نقشه تروریست‌ها و حامیانشان به شکست بیانجامد.

سعیدی گفت: ما افتخار می‌کنیم در راه اسلام و دفاع از ارزش‌های اسلامی و اولیا و انبیا جان خویش را فدا کنیم و همواره آماده این کار خواهیم بود.

وی با اشاره به سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یادآور شد: رسیدن برکات انقلاب اسلامی به روستاها و مناطق محروم و حل مشکلات مسکن و راه‌ها بواسطه این نهاد و استفاده از این حساب انجام شده است.

خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به سالروز قطع رابطه آمریکای جنایتکار با ایران، عنوان کرد: به جهنم که آمریکا رابطه اش را با ما قطع کرده است و ما هیچ ارتباطی نداشته باشیم. ما از قطع رابطه با آمریکای جنایتکار هیچ ضرری نکرده ایم و مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از ما حل نمی‌کند.

وی با اشاره به روز فناوری هسته‌ای، افزود: ما در بحث‌های مختلف نانو، هوافضا، سلول‌های بنیادی، بهداشت و درمان و انرژی‌های مختلف از این نعمات برخوردار هستیم.

سعیدی با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، گفت: پرداخت زکات فطریه، مکمل روزه داری و عبادت‌های مؤمنان در ماه رمضان است. مردم در پویش "به عشق علی" شرکت کنند و فطریه خود را جهت کمک به نیازمندان در اختیار کمیته امداد قرار دهند.