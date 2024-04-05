پایان کار تنیس روی میز ایران در فیدر کرواسی با حذف نیما عالمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز فیدر کرواسی امروز با برگزاری دیدارهای مرحله یک شانزدهم‌نهایی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات نیما عالمیان به مصاف «پارک گیوهیون» از کره جنوبی رفت و با نتیجه ۳ بر یک مقابل این بازیکن پذیرای شکست شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

عالمیان در گیم نخست ۱۲ بر ۱۰ بازی را واگذار کرد.

گیم دوم با برتری ۱۱ بر ۸ عالمیان ادامه پیدا کرد.

گیم سوم این دیدار با زیرکی حریف کره ای با حساب ۱۲ بر ۱۰ به اتمام رسید.

در گیم چهارم عالمیان با قبول شکست با نتیجه ۱۴ بر ۱۲ در مجموع ۳ بر یک‌از راه یابی به دور بعد بازماند.

پیش از این امیر حسین هدایی هم در این مرحله حذف شده بود. بدین ترتیب پرونده تنیس روی میز ایران در فیدر کرواسی بسته شد.