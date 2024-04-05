منطق و منش ما در برابر دشمن همان منطق حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور بعد از ظهر جمعه در اجتماع راهپیمایان و روزهداران شیراز در شبستان حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه دشمن به خیال خام خود میتواند با ترور و کشتار و جنایات ما را از مسیرمان باز دارد گفت: منطق و منش ما منطق حسینی است.
رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: در جبهه حسین تن به ذلت دادن و زیر بار رفتن و تسلیم شدن جایی ندارد و شعار هیهات من الذلت نمود این مسیر است و دشمن هم از همین حسینی بودن ما هراس دارد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور افزود: امروز جبهه حق تنها نیست و گسترهای به بزرگی ایران و محور مقاومت و حزب الله و یمن و فلسطین و تمام آزادیخواهان دنیا را در برمیگیرد و یقیناً پیروز نهایی این نبرد محور مقاومت خواهد بود.
وی افزود: اینکه میگوئیم پیروز نهایی نبرد حق و باطل جبهه حق است همان وعده الهی به نصرت و پیروزی جبهه حق بر باطل است و برای پیروزی در این مسیر باید وحدت و یکپارچگی خود و اطاعت از رهبر امت را سرلوحه کار خود قرار بدهیم تا وعده الهی محقق شود و پیروزی مردم فلسطین و آزادی قدس شریف را جشن بگیریم.
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