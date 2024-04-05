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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۰۱

مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

بوانات - مردم ولایتمدار بوانات همزمان با دیگر شهرهای کشور با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار و انقلابی شهر بوانات نیز امروز همگام با دیگر آزادیخواهان جهان نوای مرگ بر اسرائیل سر داده و برای آزادی قدس شریف در روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.

آنچه در راهپیمایی امروز مردم بوانات مشهود بود حضور اقشار و اصناف مختلف مردمی، پیر و جوان، خرد و کلان در این مراسم بود و کودکان و دانش‌آموزان نیز با وجود تعطیلی مدارس در روز جمعه حضور چشمگیری در این مراسم داشتند.

شهرستان بوانات با ۵۰ هزار نفر جمعیت در شمال شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر شیراز قرار دارد.

مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

کد مطلب 6070614

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