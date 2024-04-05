مردم بوانات در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار و انقلابی شهر بوانات نیز امروز همگام با دیگر آزادیخواهان جهان نوای مرگ بر اسرائیل سر داده و برای آزادی قدس شریف در روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.

آنچه در راهپیمایی امروز مردم بوانات مشهود بود حضور اقشار و اصناف مختلف مردمی، پیر و جوان، خرد و کلان در این مراسم بود و کودکان و دانش‌آموزان نیز با وجود تعطیلی مدارس در روز جمعه حضور چشمگیری در این مراسم داشتند.

شهرستان بوانات با ۵۰ هزار نفر جمعیت در شمال شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر شیراز قرار دارد.

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