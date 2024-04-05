حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر، از خاکسپاری شهید راه قدس، «سیدمهدی جلالتی» در شهرری خبر داد.

نصرالله با اشاره به اینکه این شهید والا مقام به عنوان مستشار در کشور سوریه خدمت می‌کرد که در پی حمله جنایت کارانه رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، در روز ۱۳ فروردین ماه به همراه «سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی» و تعدادی از فرماندهان و هم رزمان خود به شهادت رسیده است گفت: شهرری فردا شنبه ۱۸ فروردین ماه میزبان شهید گلگون کفن خواهد بود.

وی عنوان کرد: مراسم خاکسپاری شهید «سید مهدی جلالتی» پس از اقامه نماز ظهر و عصر از ساعت ۱۳ ظهر در ضلع جنوبی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و با حضور مردم برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری افزود: پیکر مطهر این شهید والامقام در شبستان حضرت امام خمینی (ره) خاکسپاری خواهد شد.



