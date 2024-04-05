به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، رویکرد وزارت بهداشت را تقویت مراکز درمانی در مناطق کم برخوردار به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب و تحقق عدالت در سلامت عنوان کرد و گفت: ایرانشهر پهناور است و خدمات درمانی مناسبی را می‌تواند به مردم در این منطقه از کشور ارائه کند.

وی با قدردانی از نیروهای اورژانس و بیمارستان‌های چابهار، راسک و ایرانشهر در خدمت رسانی به مجروحان حادثه تروریستی چابهار و راسک، افزود: رهبر انقلاب فرمودند دشمن، ضربات کاری خورده و هر طور شده به ویژه در مناطق محروم و مرزی، به دنبال اقدامات خرابکارانه است؛ اما این اقدامات که از سر عجز و استیصال دشمن انجام می‌شود، هیچ آسیبی به اقتدار و روند پیشرفت انقلاب اسلامی وارد نمی‌کند.

عین اللهی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی و خستگی ناپذیر نیروهای اورژانس در حوادث، عملکرد نیروهای اورژانس در خدمت رسانی به مجروحان حادثه تروریستی چابهار و راسک را درخشان ارزیابی کرد و گفت: نیروهای بیمارستان‌های چابهار و ایرانشهر نیز تلاش‌های ارزنده‌ای داشتند و از فرصت خدمت در ماه مبارک رمضان که ماه عنایات و اجور الهی است، به بهترین نحو استفاده کردند.

وی با اشاره به جهش تولید سلامت محور با مشارکت مردم، تصویب درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در هیأت دولت و همچنین غربالگری سلامت کودکان، این سه محور را سه کلان برنامه وزارت بهداشت در سال جاری عنوان کرد و افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی مرتبط با سلامت مادران و کودکان در کشور نیز در اولویت است که از نمونه‌های آن می‌توان به تکمیل پروژه بیمارستان مادر و کودک ایرانشهر که از بهترین بیمارستان‌های کشور و استان سیستان و بلوچستان خواهد بود، اشاره کرد.

به گفته وزیر بهداشت، جبران محرومیت‌ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی واقع در مناطق کم برخوردار از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با در نظر گرفتن نیاز مردم، سیاست وزارت بهداشت است و در این جهت باید تلاش شبانه روزی داشت تا دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی به طور عادلانه و یکسان در همه نقاط حاصل شود.