دریافت 21 MB کد مطلب 6070839 https://mehrnews.com/x34CtH ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۶ کد مطلب 6070839 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۶ ماجرای تکاندهنده دختری نابینا با ۴ معلولیت که حافظ قرآن شد ماجرای تکاندهنده دختری نابینا با ۴ معلولیت که حافظ قرآن شد برای اولین بار در برنامه محفل شبکه سه سیما مطرح شد. کپی شد مطالب مرتبط سعهی صدر اولین شرط موفقیّت در هر کاری است/ابلاغ پیام الهی، با تندی و خشونت سازگار نیست پویش«زندگی با آیهها» در نمایشگاه قرآن توانست توجهها را جلب کند/خانوادهها مخاطب اصلی نمایشگاه نامه رییس سازمان تبلیغات به اهالی قرآنی جهان اسلام/ روز حشر چه پاسخی به پیامبر بدهیم؟ رهبران آسمانی، در بحرانها دلی آرام دارند/هنگام برخورد با دشمن مایوس نشوید طرح«زندگی با آیه ها»به همه کارکنان دولت ابلاغ شد/گزارش عملکرد این طرح را گرفته و آن را بررسی می کنیم برچسبها محفل انس با قرآن کریم برنامه محفل نابینایی حافظ قرآن
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