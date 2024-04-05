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کد مطلب 6070839
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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۶

ماجرای تکان‌دهنده دختری نابینا با ۴ معلولیت که حافظ قرآن شد

ماجرای تکان‌دهنده دختری نابینا با ۴ معلولیت که حافظ قرآن شد

ماجرای تکان‌دهنده دختری نابینا با ۴ معلولیت که حافظ قرآن شد برای اولین بار در برنامه محفل شبکه سه سیما مطرح شد.

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