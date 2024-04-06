۲ فوتی و ۷ مصدوم در اثر تصادف رانندگی در جاده سرچم

سعید مهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۸ صبح شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ طی تماس با اورژانس و به دنبال برخورد تریلی با پژو ۴۰۵ و پراید در جاده سرچم، بعد از تونل ۱۲ بلافاصله آمبولانس‌های ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه دو نفر فوت کرده و چهار مصدوم توسط اورژانس تبریز به بیمارستان میانه و سه مصدوم توسط پایگاه اورژانس سرچم و هلال احمر به بیمارستان خلخال منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل با بیان اینکه وضعیت مصدومان حادثه در صورت ثبات اطلاع رسانی می‌شود، تصریح کرد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه در جاده‌ها سبب دامن زدن به چنین تصادفاتی می‌شود.