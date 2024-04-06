به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شکوهی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر انتقال خون استان کرمان به گروه‌های خونی O و B منفی نیاز مبرم دارد گفت: با توجه به پویش فرشتگان رمضان، پویش اهدای خون مردم ایران در ماه مبارک رمضان تا پایان روز ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد.

وی افزود: از آنجایی که نیاز به خون همیشگی است و برخی فرآورده‌های خونی مانند پلاکت عمر کوتاهی دارند، از شهروندان کرمانی می‌خواهیم تا چنانچه از ابتدای ماه مهمانی خدا موفق به اهدای خون نشدند تا پایان رمضان برای انجام این امر الهی به پایگاه‌های اهدای خون سراسر استان مراجعه کرده و با اهدای خون سرخ خود شادی را بر لب بیماران بنشانند.