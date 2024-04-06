به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی گفت: از آنجایی که ۳۱ فروردین ماه در تقویم ملی به عنوان روز گندم و نان نامگذاری شده و استان البرز و شهر کرج نیز کانون استقرار صنایع تولیدی نان با برندهای شناخته شده ملی به شمار می‌رود، لذا پیشنهادات لازم جهت برگزاری جشنواره و همایش تخصصی نان و فرآورده‌های تکمیلی آن به استان اعلام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرج با اشاره به اینکه برپایی نمایشگاه معرفی دستاورد نان‌های صنعتی، سنتی، فانتزی و … از جمله موارد جنبی پیشنهادی برای برگزاری این رویداد است، مطرح کرد: طرح مذکور یک حرکت اجرایی در مسیر تحقق شعار سال برای مشارکت تولیدکنندگان خُرد و کلان در عرصه اقتصادی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: معرفی تولیدکنندگان برتر فعال در حوزه تولید نان، به روز رسانی آخرین دستاوردهای تخصصی و نوآورانه در زمینه تولید نان در قالب کارگاه آموزشی ویژه فعالان این عرصه که به افزایش و بهبود سطح کیفی نان منتج خواهد شد بر کارکرد محتوا محوری این رویداد می‌افزاید.

فراهانی با اشاره به استمرار نظارت‌های فرمانداری کرج بر فعالیت نانوایی‌ها در مرکز استان البرز عنوان کرد: دفتر امور اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل غله استان البرز و اتحادیه نانوایان متولی اجرای این طرح هستند.