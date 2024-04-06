مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش برف در نقاط مرتفع و تگرگ در نقاط مستعد استان نیز وجود دارد و لازم است شهروندان تدابیر لازم را به کار گیرند.
وی با بیان اینکه روند کاهشی دما نیز برای استان از هفته آینده پیش بینی میشود، اظهار کرد: هوای آذربایجان غربی از روز جمعه قسمتی تا نیمه ابری، همراه با وزش باد گاهی شدید و با احتمال گردو خاک خواهد بود؛ در برخی نقاط نیز بارشهای پراکنده پیش بینی میشود.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بارشی از استان گزارش نشده است و شهرستان خوی با ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین و شهرستان تکاب با مثبت سه درجه سانتی گراد بالای صفر سردترین شهر استان بود.
صابری از شهروندان و رانندگان خواست در صورت تردد در محورهای کوهستانی استان به توصیه هواشناسی و هشدارهای صادر شده توجه لازم را داشته باشند و کوهنوردان نیز تا اطلاع ثانوی از کوهنوردی و تردد در نقاط مرتفع پرهیز کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانهها توصیه میشود هم استانیها از اتراق در کنار رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند.
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