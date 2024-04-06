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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۸

کارشناس مرکز هواشناسی اصفهان:

رگبارهای بهاری مناطقی از اصفهان را فرامی‌گیرد

رگبارهای بهاری مناطقی از اصفهان را فرامی‌گیرد

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش‌ رگبارهای بهاری پراکنده و وزش باد از روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین تا پایان هفته مناطقی از استان را فرا می گیرد.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذر متناوب امواج ناپایدار از فراز استان از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری‌، اظهار داشت: از فردا در بیشتر مناطق استان گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید را انتظار داریم که در برخی ساعات شدت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه و چهارشنبه (۲۰ تا ۲۲ فروردین) احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود، افزود: از عصر روز سه شنبه تا روز پنجشنبه رگبار بهاری ابتدا در نیمه غربی و به‌تدریج در سایر مناطق انتظار می‌رود ضمن اینکه شدت بارش در نیمه غربی و نیمه شمالی خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه امروز وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب است، گفت: دمای هوای استان نیز طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد بر همین اساس بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

آقایی اضافه کرد: خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان خواهند بود.

کد مطلب 6071262

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
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      اصفهان🤓🤓

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