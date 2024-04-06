آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذر متناوب امواج ناپایدار از فراز استان از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری‌، اظهار داشت: از فردا در بیشتر مناطق استان گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید را انتظار داریم که در برخی ساعات شدت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه و چهارشنبه (۲۰ تا ۲۲ فروردین) احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود، افزود: از عصر روز سه شنبه تا روز پنجشنبه رگبار بهاری ابتدا در نیمه غربی و به‌تدریج در سایر مناطق انتظار می‌رود ضمن اینکه شدت بارش در نیمه غربی و نیمه شمالی خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه امروز وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب است، گفت: دمای هوای استان نیز طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد بر همین اساس بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

آقایی اضافه کرد: خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان خواهند بود.