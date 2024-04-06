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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

از امروز؛

ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت آغاز شد

ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت آغاز شد

ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از امروز شنبه ۱۸ فروردین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ فروردین ادامه خواهد داشت.

این آزمون روز جمعه ۱۴ اردیبهشت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، ساری و بندرعباس و جمعاً ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 6071263

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