به گزارش خبرنگار مهر، نشست تفسیر و توضیح آیاتی از جز بیست و ششم قرآن (سوره قاف) از سلسله آیات طرح «زندگی با آیه‌ها» مربوط به بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان ظهر شنبه پس از نماز ظهر و عصر در مسجد صاحب‌الزمان علی آباد قیر و کارزین با حضور شیخ قنبر مریدزاده برگزار شد.

در این نشست پس از قرائت گزیده‌ای از تفسیر آیه ۱۹ سوره مبارکه قاف توسط حاضرین، شیخ مریدزاده توضیحاتی در خصوص این آیه داد و در ادامه پاسخگوی سوالات حاضرین در این جلسه شد.

گفتنی است بر اساس طرح «زندگی با آیه‌ها» از ابتدای ماه مبارک رمضان در هر استان طی ۳۰ روز ۳۰ فراز قرآنی از ۳۰ جز قرآن کریم قرائت و حفظ عمومی می‌شود و سپس تفسیر و توضیح مربوط به آیه صورت می‌گیرد تا تعمق و تدبر در آن بهتر انجام شود.