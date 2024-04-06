حکمعلی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گروههای استهلال ماه در دو نقطه زنجان مستقر میشوند، گفت: این گروهها با ابزارهای نجومی برای دیدن هلال ماه مبارک شوال اقدام کنند و هر زمان ماه دیده شد، نوید فرا رسیدن عید سعید فطر را خواهند داد.
وی ابراز داشت: دو گروه با اعضای حدود پنج یا شش نفره و با حضور متخصصان رشته علوم نجوم که آموزشهای لازم درباره استهلال ماه را دیدهاند روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه مستقر خواهند شد.
مسؤول ستاد استهلال ماه در زنجان گفت: این گروهها در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علومپایه و دشت جارچی زنجان مستقر میشوند.
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