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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۴

مسوول ستاد استهلال ماه در زنجان:

۲ گروه استهلال ماه شوال در زنجان مستقر می‌شوند

۲ گروه استهلال ماه شوال در زنجان مستقر می‌شوند

زنجان- مسوول ستاد استهلال ماه در زنجان گفت: دو گروه استهلال از سه‌شنبه (۲۱ فروردین‌ ماه) برای دیدن ماه شوال در استان زنجان مستقر می‌شوند.

حکمعلی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گروه‌های استهلال ماه در دو نقطه زنجان مستقر می‌شوند، گفت: این گروه‌ها با ابزارهای نجومی برای دیدن هلال ماه مبارک شوال اقدام کنند و هر زمان ماه دیده شد، نوید فرا رسیدن عید سعید فطر را خواهند داد.

وی ابراز داشت: دو گروه با اعضای حدود پنج یا شش نفره و با حضور متخصصان رشته علوم نجوم که آموزش‌های لازم درباره استهلال ماه را دیده‌اند روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه مستقر خواهند شد.

مسؤول ستاد استهلال ماه در زنجان گفت: این گروه‌ها در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه و دشت جارچی زنجان مستقر می‌شوند.

کد مطلب 6071327

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