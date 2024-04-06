  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۳

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد؛

قیمت گوشت گوساله و گوسفند در میادین و بازارهای میوه و تره بار

قیمت گوشت گوساله و گوسفند در میادین و بازارهای میوه و تره بار

طبق نرخ نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار قیمت انواع گوشت قرمز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخ نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار قیمت آلایش گوسفندی و گوساله به شرح زیر اعلام شد؛

هر عدد جگر سفید گوسفندی ۲۸ هزار تومان

هر کیلو گرم جگر سیاه گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دست کامل دل و جگر گوسفندی ۵۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دل و قلوه گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دنبه ۲۶۵ هزار تومان

هر کیلوگرم جگر سفید گوساله ۲۵ هزار تومان

هر کیلوگرم دل و قلوه گوساله ۴۹۰ هزار تومان

هر کیلوگرم جگر سیاه ۴۹۰ هزار تومان

همچنین طبق نرخ نامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار ارزان شد. قیمت گوشت بوقلمون نیز از سوی این سازمان به شرح زیر است:

هر کیلوگرم بازو ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان

هر کیلوگرم بال (بدون نوک بال) ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان

هر بسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان

هر بسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده ۱۸۷ هزار و ۷۰۰ تومان

هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان

هر بسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۸ هزار تومان

هر کیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان

هر کیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم فیله ۱۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم گردن بدون پوست ۹۷ هزار تومان

هر کیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۱۱ هزار تومان

هر کیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۲۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان (فله) ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان

کد مطلب 6071363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • RO ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      19 0
      پاسخ
      جگر سیاه 770 هزارتومان مردم به همت حاکمیت فقط حسرت آن را می خورند.
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      9 0
      پاسخ
      خیلی گرون کارگر با دوتا بچه از کجا بیاره بخوره ای خداا
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      شما را به خدا فکری به حال قشر ضعیف کارگری کنید توان خریدن گوشت را نداریم خودمون هیچ بچهامون چی
    • پرواز IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      4 2
      پاسخ
      ما که خدا میدونه یکساله گوشت قرمز ندیدیم مرغ هم نهایت ماهی یه بار.خدا باعث بانیشو نابود کنه مدیون گردنشه
    • کوروش IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر هنوز گوشت یک میلیون نشده، قابل توجه کسانی که میگن بنزین ارزون است است وای اگه افزایش قیمت بنزین داشته باشیم
    • رضا IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      کو قیمت گوشت قرمز اینا که فقط قیمت قسمت‌های زائد هستند.
    • RO ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      4 1
      پاسخ
      همه این قیمتها در باره گوشت دروغ محض است در شیراز گوشتی وجود ندارد که دست مردم برسه اینقدر لاف نزنید
    • عمران سعدویی IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 1
      پاسخ
      خدا کنه گرون شود جنس دسته مرد‌م هم پر درآمد داشته باشد خدا چهار برابر بشه من راضی هستم
    • علی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خوب خدا رو شکر خیالم راحت شد اینم نمی‌تونیم بخریم
    • سجاد IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      به نظر من تنها چیزی که تو این گرونیها زیاد بالا نرفته نسبت به باقی اقلام همین گوسفند و عسله شما ها اگر بدونید به لطف مراتع این قیمت شده اگر برای نگهداری دام مولد بخوان از کنستانتره استفاده کنن و برای پروار بندی کامل اونوقت گوشت الان کیلویی یه تومن بود . یارانه گوشت رو عشایر و روستاییها به مردم ایرا

    پربازدیدها

    پربحث‌ها