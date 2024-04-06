ترانزیت کالا در بنادر بوشهر ۲۷ برابر شد/ افزایش تخلیه و بارگیری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته در بنادر استان هفت هزار و ۴۰۰ فروند شناور تردد کردند که حدود پنج هزار شناور زیر هزار تن بوده است.

وی از تخلیه و بارگیری ۱۳۸ هزار و ۸۸۵ محموله کالای کانتینری در بنادر استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: سال گذشته ۲۷۱ هزار و ۱۶۶ نفر مسافر در بنادر استان جابه‌جا شد که در این شاخص نسبت به سال ماقبل آن رشد ۸.۷ درصدی ثبت شده است.

شکیبی‌نسب با اشاره به افزایش ۶ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ۱۱ گانه استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل آن اظهار داشت: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر استان بوشهر در مدت یادشده با افزایش ۶ درصدی به ۶۴ میلیون و ۱۳۵ هزار تن رسید.

رشد ۴ درصدی تخلیه و بارگیری

وی میزان تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی در بنادر استان بوشهر در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر با افزایش ۴.۸ درصدی به ۱۰.۸ میلیون تن افزایش یافت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بنادر استان را با رشد ۶.۲ درصدی ۵۳ میلیون و ۲۷۳ هزار تن اعلام کرد و گفت: در یک سال گذشته میزان ترانزیت کالا در بنادر استان با رشد ۲۷ برابری نسبت به سال ماقبل آن به ۲۶۵ هزار و ۴۹۵ تن رسید.

شکیبی‌نسب میزان صادرات نفتی بنادر استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ را، ۱۹ میلیون و ۷۲۶ تن ذکر و بیان کرد: صادرات محصولات نفتی استان بوشهر در سال گذشته با افزایش ۱۴.۸ درصدی نسبت به سال ماقبل به ۲۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تن رسید.