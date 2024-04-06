به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگهداری راههای استان، بهسازی و اجرای ماسه آسفالت مقاطع از بین رفته رویه راهها از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.
وی اظهار کرد: در این مدت ۴۵ کیلومتر راهفرعی ،۶۵ کیلومتر راه روستایی و ۱۹۵ کیلومتر از راههای اصلی استان روکش آسفالت شده است.
وی افزود: همچنین ۹۶ کیلومتر آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ و اسلاری سیل) در سطح راههای استان اجرا شده است.
چشمه خاور عنوان کرد: هزار و ۸۹۶ تن لکه گیری و ۲۳۷ کیلومتر درزگیری به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راههای استان طی سال گذشته انجام شده است.
وی اضافه کرد: استان ایلام مقام اول روکش آسفالت را در کشور دارد و در ایمن سازی محورهای مواصلاتی نیز مقام اول را در کشور دارد.
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