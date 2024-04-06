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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام خبر داد؛

آسفالت ۴۰۱ کیلومتری راه‌های ایلام در سال گذشته

آسفالت ۴۰۱ کیلومتری راه‌های ایلام در سال گذشته

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام از آسفالت ۴۰۱ کیلومتری راه‌های ایلام در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگهداری راه‌های استان، بهسازی و اجرای ماسه آسفالت مقاطع از بین رفته رویه راه‌ها از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

وی اظهار کرد: در این مدت ۴۵ کیلومتر راهفرعی ،۶۵ کیلومتر راه روستایی و ۱۹۵ کیلومتر از راه‌های اصلی استان روکش آسفالت شده است.

وی افزود: همچنین ۹۶ کیلومتر آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ و اسلاری سیل) در سطح راه‌های استان اجرا شده است.

چشمه خاور عنوان کرد: هزار و ۸۹۶ تن لکه گیری و ۲۳۷ کیلومتر درزگیری به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های استان طی سال گذشته انجام شده است.

وی اضافه کرد: استان ایلام مقام اول روکش آسفالت را در کشور دارد و در ایمن سازی محورهای مواصلاتی نیز مقام اول را در کشور دارد.

کد مطلب 6071460

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