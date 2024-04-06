به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف در مراسم تست گرم فاز یک خط سه مترو که با حضور فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، استاندار خراسان رضوی، فرماندار مشهد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مدیران استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل، مشهد در مجموع دارای چهار خط مترو است که از این میان خط یک به‌صورت کامل راه‌اندازی و خط دو نیز در حال تکمیل است و ایستگاه‌های آن امسال تکمیل می‌شود.

شهردار مشهد اضافه کرد: خط یک که از فرودگاه تا وکیل‌آباد امتداد دارد زائرانی را که از فرودگاه به مشهد وارد می‌شوند سرویس‌دهی می‌کند.

وی بابیان اینکه خط دو نیز به زائرانی که از طریق راه‌آهن به مشهد مشرف می‌شوند سرویس‌دهی می‌کند اظهار کرد: اما مهم‌ترین خط مترو خط سه است که در این میان فاز اول خط سه از اهمیت بیشتری برخورداراست.

قلندر شریف تصریح کرد: فاز اول خط سه که تست آن امروز آغاز شد، مترو مشهد را به حرم مطهر و پایانه مسافربری امام رضا (ع) متصل می‌کند که با راه‌اندازی آن زائرانی که با اتوبوس به مشهد می‌آیند می‌توانند به‌راحتی توسط مترو به حرم مطهر جهت زیارت مشرف شوند.

شهردار مشهد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خط سه این است که خطوط دیگر مشهد را به حرم مطهر و ورودی‌های شهر متصل می‌کند و با بهره‌برداری از این فاز زائرانی که از طریق فرودگاه، راه‌آهن و پایانه مسافربری امام رضا (ع) به مشهد وارد می‌شوند می‌توانند با ارزان‌ترین و سریع‌ترین شکل از طریق مترو برای زیارت به حرم مطهر بروند.

وی با اشاره به اینکه فاز اول خط سه متصل کنندهٔ شبکه مترویی شهر به یکدیگر است خاطرنشان کرد: فاز اول باهمت همه به‌ویژه همکارانمان در قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) به‌سرعت در حال اجرا است و امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

قلندر شریف ادامه داد: همچنین اکنون همزمان حفاری باقی‌مانده تونل خط سه و تونل خط چهار نیز با سرعت مناسبی در حال انجام است.

شهردار مشهد افزود: درمجموع امسال شاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمل‌ونقل عمومی ازجمله مترو و اتوبوس خواهیم بود که تأثیر خوبی بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.