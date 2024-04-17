تشکیل و راه اندازی انجمن نوجوانان قرآنی در نمایشگاه قرآن سال بعد

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه: سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که از نخستین روز سال ۱۴۰۳ به مدت ۱۴ روز هر شب میزبان علاقه مندان بود. در این دوره از نمایشگاه ده‌ها غرفه در حوزه‌های مختلف از جمله کودک، نوجوان تا سبک زندگی، صنایع دستی، سرگرمی و غرفه‌هایی با موضوع‌های متنوع وجود داشت و مشغول عرضه محصولاتشان به مخاطبان بودند.

نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال شامل بخش‌های مختلفی از جمله، زندگی با آیه‌ها (مسطورا)، محافل و مراسم، آموزش نوین قرآن (طرح بشری)، آثار فرهنگی و صنایع دستی قرآنی، باغ آیات، بین‌الملل، ترجمه قرآن، ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه، نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، خادمان قرآن کریم، عفاف و حجاب، نشر مکتوب و دیجیتال دینی، دهه هشتادی‌ها (نوجوان)، مؤسسات قرآنی مردمی و بخش هنرهای دینی بود.

حسن محمدی مدیر بخش مؤسسات و نهادهای مردمی سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن در گفت وگو با خبرنگار در خصوص پیشنهاداتی برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه قرآن در سال آینده گفت: بنظر می‌رسد با توجه به اینکه بزرگترین فعالیت آموزشی و ترویجی قرآن کریم بر عهده مؤسسات قرآنی است این اثبات شده است که اکثر برگزیدگان رتبه‌های قرآنی در حوزه‌های مختلف حفظ و قرائت از طریق محافل و مؤسسات و جلسات مردمی شکل گرفته و پرورش پیدا کردند.

وی ادامه داد: باید موسساتی که این مأموریت سنگین را برعهده دارند در نمایشگاه هم بتوانند با تمام این نقشی که در ساختار فعالیت‌های قرآنی به دوش می کشند، جایگاه ویژه شأن نشان داده شود.به دلایل متعددی این اتفاق در نمایشگاه بین‌المللی قرآن نیافتاده و بخشی از آن هم به دلیل کم توجهی به مؤسسات قرآنی است. به هر حال مؤسسات قرآنی به صورتی مردمی هستند و خیلی توان حضور فاخر و وزین و خرج هزینه‌های بسیار را در نمایشگاه قرآن ندارند بنابراین نیاز به حمایتی ویژه به حضور خود در چنین رویدادهای قرآنی دارند.

محمدی ادامه داد: اگر با یک فرآیندی مؤسسات قرآنی برای حضور در چنین رویدادهایی حمایت شوند به عنوان مثال جایگاه ویژه ای به آنان داده شود و یا دکور فاخری توسط متولیان امر برای مؤسسات مردمی قرآنی در نظر بگیرند که صرفاً مؤسسات هزینه برای ارائه محتوا داشته باشند. می‌توانیم در این صورت شاهد این باشیم که بخش مؤسسات قرآنی یکی از بخش‌های شکوفا و جذاب نمایشگاه برای مخاطبان باشد.

تشکیل و راه اندازی انجمن نوجوانان قرآنی در نمایشگاه قرآن سال بعد

مهدی جعفری جوزانی مدیر بخش نوجوانان نمایشگاه قرآن کریم نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش رو برای نوجوانان قرآنی گفت: در سال جدید با توجه به سه دوره‌ای که در بخش نوجوان میزبان مردم بودیم در دور چهارم مساله تشکیل و راه اندازی بخش نوجوانان قرآنی را در دستور کار قرار داده ایم. با توجه به سه دوره‌ای که برگزار شد ما نوجوانان زیادی را شناسایی و دور هم جمع کردیم و علاقه مندان به حوزه قرآن شناسایی کنیم.

جوزانی افزود: امیدواریم در طول سال ۱۴۰۳ با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجمن نوجوانان قرآنی را تشکیل دهیم. ما با این فرآیند نسبت به مساله حفظ و مفاهیم قرآنی و نسبت قرآن با اهل بیت امیدواریم بتوانیم در حوزه نسبت محتوا و ارائه آثار مطلوب‌تر در نمایشگاه سال آینده با دست پرتر حاضر شویم.

وی ادامه داد: در سال آینده پیشنهادمان این است که بتوانیم سناریوی بهتری برای افزایش گرایش نوجوانان مخاطب به سمت عمق بخشی مفاهیم قرآن ارائه دهیم و بخش نوجوان از سال آینده داستان محور با هدف دریافت مفاهیم قرآنی در حوزه مخاطب نوجوان اقدامات بهتری را ارائه دهد.

مدیر بخش نوجوانان نمایشگاه قرآن کریم اظهار داشت: بنظر می‌رسد باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مساله تولید محتوای فاخر با موضوع قرآنی نگاه ویژه‌تری داشته باشد. در مساله تولید انیمیشن‌های فاخر سینمایی و بازی‌های بزرگ نیازمندیم با محوریت قرآن آثار فاخری تولید شود و این امر تنها با حمایت جدی تر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق می‌شود.

جوزانی با تاکید بر اینکه سال آینده با آثار ارزشمندی با محوریت قرآن در خدمت مردم بوده عنوان کرد: امیدواریم سال آینده با آثار ارزشمندی با محوریت قرآن در خدمت مردم بوده و همراه با شعاری که وزیر ارشاد در مساله گسترش مساله حفظ قرآن و فهم و درک مخاطب از قصه‌های قرآنی اعلام کردند اقدامات لازم را انجام دهیم. ما باید محتواهایی برای مخاطب نوجوان که می‌تواند سبک زندگی در پیش روی نوجوان قرار دهد ارائه دهیم.