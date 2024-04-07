احیای اعتماد عمومی به سیستم بانکی و اقتصادی لازمه تحقق جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مخفی در جلسه با دستگاه‌های حوزه اقتصادی شهرستان همدان با بیان اینکه در تمام مکاتب توسعه محور جهان امروز مردم عنصر اصلی و محوری تولید محسوب می‌شوند، گفت: ما در انقلاب اسلامی این تجربه را داشته‌ایم که حضور مردم در تنگناها راهگشا بوده است.

وی با بیان اینکه امسال شروع برنامه هفتم توسعه را نیز شاهد هستیم، گفت: هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصادی بر مبنای عدالت است.

مخفی افزود: مشارکت مردم یعنی حضور آحاد مردم در عرصه اقتصاد و این حضور هنگامی محقق می‌شود که بتوانیم اعتماد عمومی را به سیستم اقتصادی و بانکی احیا کنیم.

فرماندار همدان گفت: اساساً چون محصولات ما به صورت خام فروشی عرضه می‌شود، ظرفیت تحریم‌پذیری بالایی دارد، لذا تنوع و افزایش تولید می‌تواند این نقیصه را تا حدود زیادی جبران کند.

مخفی گفت: جهش تولید و ایجاد اشتغال حلال بزرگترین دغدغه امروز ما یعنی مشکلات جوانان و مسائل اجتماعی آنان است.

وی افزود: مسئله اصلاح الگوی کشت، افزایش تولید گوشت قرمز، توجه به مسئله تعاون در حوزه تولید، همراهی و کمک بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال، توجه به مشاغل خانگی و صنایع دستی، ایجاد بازارچه‌های فروش صنایع دستی، حمایت از گلخانه‌ها و تلاش در راستای تکمیل طرح‌های دارای پیشرفت بیش از ۶۰ در صد می‌تواند کمک کند تا شعار سال در شهرستان محقق شود.