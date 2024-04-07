به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیهای اعلام کرد هیأت این جنبش وارد قاهره شده و با عباس کامل وزیر اطلاعات مصر دیدار کرده است.
حماس افزود که این هیأت در دیدار با وزیر اطلاعات مصر بر خواستههای ملی خود و پافشاری بر دستیابی به توافقی تاکید کرده که به توقف کامل جنگ در غزه، خروج نیروهای اشغالگر از این باریکه، بازگشت آزادانه آوارگان به خانههای خود، امدادرسانی به فلسطینیان، آغاز بازسازی ویرانیهای حاصل از حملات دشمن و دستیابی به توافقی برای مبادله اسرا به منظور آزادی اسرای فلسطینی در مقابل اسرای اسرائیلی نزد حماس و دیگر گروههای مقاومت در غزه منجر شود.
هیأت حماس همچنین بر پافشاری جریانها و گروههای فلسطینی بر تحقق اهداف ملی، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و تحقق حق بازگشت و تعیین سرنوشت تاکید کرد.
از طرف دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی یک نظرسنجی برگزار کرده که بر اساس آن ۶۸ درصد اسرائیلیها گفتهاند نتانیاهو جنگ علیه غزه را به درستی مدیریت نمیکند.
همچنین ۴۲ درصد اسرائیلیها خواستار استعفای فوری نتانیاهو به خاطر شکست هفتم اکتبر شدند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر پایه آن، ۵۰ درصد اسرائیلیها گفتهاند باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و کابینه نتانیاهو به پایان برسد.
بر پایه این نظرسنجی، تنها ۱۴ درصد اسرائیلیها گفتهاند اطمینان دارند دولت برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه هر کاری که لازم بوده، انجام داده است.
۴۹ درصد اسرائیلیها نیز تاکید کردند که انگیزههای سیاسی پشت تصمیمات نتانیاهو قرار دارد.
همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۱ درصد اسرائیلیها معتقدند که نتانیاهو مسئول تنش با رئیس جمهور آمریکا است.
۴۶ درصد اسرائیلیها نیز موافقت خود را با عملیات نظامی در لبنان اعلام کردند.
از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگندههای اسرائیلی نقطهای را در رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند.
این منابع از شنیده شدن صدای انفجار در رفح در پی این حمله خبر دادند.
ساعاتی پیش نیز، گروهانهای قدس اعلام کرد یک کواد کوپتر ارتش رژیم صهیونیستی را در غزه سرنگون کرده و تحت کنترل گرفته است. گروهانهای قدس اعلام کرد یکی از مجاهدان تکتیرانداز این گروهانها یک نظامی اشغالگر اسرائیلی را در داخل خانهای در منطقه شیخ عجلین در جنوب غرب شهر غزه هدف قرار داده و از پا درآورده است.
همزمان مادر «جاکوب فلیکنجر» یکی از نیروهای امدادرسان بینالمللی انگلیسی تبار که در نوار غزه به دست ارتش رژیم صهیونیستی کشته شد، در تماس با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد.
او در این تماس تلفنی تاکید کرد که واشنگتن باید رژیم صهیونیستی را برای توقف جنگ و کشتارها در غزه تحت فشار قرار دهد.
وی عنوان کرد اگر واشنگتن اسرائیل را به تعلیق کمکها تهدید میکرد، اکنون فرزندش زنده بود.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور غذا در سخنانی اعلام کرده بود که ارتش اسرائیل به عمد کاروانهای بشردوستانه در غزه را با وجود اطلاع از مسیر آنها بمباران میکند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، اسرائیل نمیخواهد هیچ کمکی به نیازمندان غزه برسد و با این کار در حال ایجاد یک قحطی آشکار و عمدی علیه فلسطینیهاست.
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