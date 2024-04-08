نیاز ۱۹ میلیارد تومانی برای آزادی ۵۲ زندانی جرایم غیر عمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد یکشنبه شب در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان غیر عمد خراسان جنوبی که استاندار و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خیران حضور داشتند، گفت: در سال‌های گذشته با کمک شما و کمکی که از ستاد دیه کشور گرفتیم، تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد استان آزاد شدند و امیدواریم امسال هم با کمک‌های شما برای این منظور در کشور رتبه خوبی را کسب کنیم.

وی با اشاره به آیات و روایاتی از ائمه اطهار (ع) درباره انفاق افزود: بر اساس روایات معصومین (ع) هر چه انفاق کنیم خداوند جایگزینش می‌کند.

به گفته وی افراد سخاوتمند و اهل انفاق باید قدر خود را بدانند و شکرگزار این نعمت الهی با انفاق در راه خداوند باشند.

حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد: خداوند از کسانی که اموال و ثروتی دارند درخواست می‌کند که انفاق کنند زیرا افراد خیر واسطه خداوند بر روی زمین هستند.

به گفته وی برای آزادی ۵۲ زندانی جرایم غیر عمد زندان‌های خراسان جنوبی به ۱۹ میلیارد تومان نیاز است و به هر میزانی که در استان در این خصوص کمک شود، ستاد دیه کشور هم به همان میزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خراسان جنوبی کمک خواهد کرد.