آیین نمادین کاشت نهال در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین کاشت نهال در محل تپه توس نوذر سنندج با حضور جمعی از مسؤولان استان و با همکاری ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری سنندج برگزار و بیش از ۳۰۰ نهال غرس شد.

در این آئین کارکنان سوادآموزی استان کردستان و شهرستان سنندج و آموزش‌دهندگان و سوادآموزان در اجرای پویش ایران سر سبز و جهاد ملی کاشت نهال مشارکت کردند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان صبح دوشنبه در این مراسم با تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات گفت: در اجرای مرحله سوم پویش ایران سر سبز و جهاد ملی کاشت یک میلیارد نهال در سطح کشور، کاشت نهال در استان کردستان اجرایی و دستورالعمل آن اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ادارات آموزش و پرورش و سواد آموزی شهرستان‌ها و مناطق ابلاغ شده است.

گلبهار خسروی از طرح موضوع کاشت نهال در جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی استان و شهرستان‌ها و مناطق و تمهید مقدمات آن خبر داد و اظهار داشت: مراسم کاشت نهال از هفته منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ آغاز و کارکنان حوزه سواد آموزی، آموزش دهندگان و سواد آموزی به همراه خانواده‌های خود در این امر خداپسندانه مشارکت داشته‌اند.

خسروی با بیان اینکه در سال جاری از سوی سازمان تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نهال به عنوان سهمیه کاشت به استان اختصاص یافته است که این میزان در بین شهرستان‌ها و مناطق برای اقدام توزیع شده است، گفت: امروز مراسم نمادین کاشت نهال با حضور مسئولان و دست اندرکاران امر در سنندج برگزار و در این آئین تعداد ۳۰۰ نهال غرس خواهد شد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه موضوع درختکاری و حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات مهم به ویژه در حال حاضر هست که همه وظیفه داریم در راستای تحقق آن تلاش کنیم، تصریح کرد: کاشت نهال با رویکرد گفتمان سازی و پاسداشت منابع طبیعی برگزار و مجموعه سواد آموزی به عنوان بخشی از جامعه در راستای تحقق این امر مهم مشارکت می‌کنند.

وی در پایان از پشتیبانی و همکاری مسئولان دستگاه‌ها و متولیان امر به خصوص اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و شهرداری سنندج در اجرای این مراسم و همچنین مشارکت مجموعه سواد آموزی و دست اندرکاران امر در اجرای پویش ایران سرسبز تشکر کرد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم به قید قرعه از تعداد ۱۵ نفر از مشارکت کنندگان در کاشت نهال با اهدای هدیه تجلیل شد.