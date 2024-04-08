عملیات ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر پیشرفت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاشهای بسیار زیادی به منظور تسریع در تکمیل واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر صورت گرفته و شاهد پیشرفتهای مناسبی هستیم.
وی ظرفیت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر را هزار و ۵۷ مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر عملیات ساخت دیوارههای محفظه داخلی ساختمان رآکتور در حال اجرا است.
مجری واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر با اشاره به فعالیت ۱۰ شرکت در عملیات ساخت بیان کرد: بیش از سه هزار نفر در این طرح مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به ساخت ساختمان اصلی و جانبی رآکتور و ساختمان توربین واحد سوم نیروگاه هستهای گفت: تأمین برق از طریق نیروگاه اتمی نقش مهمی در صرفهجویی در سوختهای فسیلی و بهبود وضعیت زیست محیطی خواهد داشت.
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