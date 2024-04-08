طعم شیرین آزادی زندانیان مالی به وقت افطار

به گزارش خبرنگار مهر، غروب بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، امام جمعه کرمان، رئیس کل دادگستری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، مدیران شرکتها و بنگاههای اقتصادی و اقشار مختلف مردم در محل تالار برق این شهر دور هم جمع شده بودند تا پس از اقامه نماز جماعت و صرف افطاری در جشن بزرگی شرکت کنند که برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد استان کرمان ترتیب داده شده بود تا با جمع آوری کمکهای نقدی خیرین در وقت افطار، تعدادی از زندانیانی که به خاطر جرایم مالی غیرعمد روزهای خود را در پشت میلههای زندان سپری میکنند آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههایشان برگردند.
کمک یک میلیون تومانی ریحانه ۹ ساله
امسال در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، خیرین از اقشار مختلف جامعه و در سنین مختلف مشارکت داشتند. خیرینی که برخی از آنها خردسال و نوجوان بودند.خیرینی همانند ریحانه ۹ ساله که هفتهها با پس انداز کردن پول توجیبی اش، مبلغ ۱ میلیون تومان را جمع کرده بود و تا آن را برای آزادی زندانیان مالی کمک کند. وی با اشاره به نگرانیهایش بابت کودکان هم سن و سال خودش که پدر یا مادرشان به خاطر جرایم غیرعمد در زندان هستند به خبرنگار مهر گفت: خانواده من برای آزادسازی این زندانیان کمک میکنند و به همین خاطر من نیز تصمیم گرفتم در این کار خیر شریک باشم.
امیرعلی ۱۶ ساله دستمزد کارکردنش را به ستاد دیه داد
در میان خیرین کم سن و سال نوجوان دانش آموزی ۱۶ سالهای به نام امیرعلی یزدی زاده نیز بود که مبلغ ۴ میلیون تومان پولی که بابت عیدیهایش و کار کردن جمع آوری کرده بود را به ستاد دیه استان کرمان پرداخت کرد تا او نیز در این جشن گلریزان سهمی داشته باشد.
وی که در هنگام پر کردن فرم پرداخت کمک نقدی چهره اش خندان بود در گفتگو با مهر از انگیزههایش برای این کار خیر گفت: برخی از پدر و مادرهای نوجوانان هم سن و سال من به خاطر بدهی مالی در زندان هستند و من امروز میخواهم با پولی که جمع آوری کرده ام برای آزادی آنها کمک کنم.
وی که برای نخستین بار بود که در این امر خیر شریک میشد افزود: از دوستان و نوجوانان هم سن خود میخواهم آنها نیز در این راه قدم بردارند، زیرا این کاری است که باعث خشنودی امام زمان (عج) میشود.
۲۳۱ نفر زندانی جرایم مالی در زندانهای استان کرمان
در این جشن بزرگ گلریزان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تعداد ۲۳۱ مددجو به علت بدهی مالی مانند مهریه، نفقه و محکومیت مالی در زندانهای استان کرمان به سر میبرند و منتظرند که با کمک خیرین در جشنهای گلریزان زمینه آزادی آنها فراهم شود گفت: جشنهای گلریزان با هدفی بزرگ برای رفع مشکل همنوعان و کمک بهآزادی زندانیانی است که ناخواسته و بدون جرم، قصور و تقصیر و فقط بهعلت بدهی مالی وارد زندانها شدهاند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه باید به عنوان تکلیف الهی دستبهدست هم دهیم و با کمک خیران استان کرمان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کنیم افزود: با بسیج همه امکانات و با بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ استان کرمان، در سال گذشته ۲۲ و نیم میلیارد تومان در جشنهای گلریزان جمعآوری و در طی سال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه شد تا ۳۱۸ زندانی جرایم غیر عمد آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدهی زندانیان جرایم غیرعمدی که آزاد شدند برابر با ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان رضایت گرفته شد و ۳۰۰ میلیارد تومان باقیمانده هم توسط مددجویان، تسهیلات بانکی و ستاد دیه پرداخت شد.
وی افزود: برای جشنهای گلریزان امسال جمعآوری ۵۰ میلیارد تومان را هدفگذاری و پیشبینی کردیم تا با کمک خیران و بنگاههای اقتصادی بتوانیم به این هدف برسیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ستاد دیه نقش ویژهای در مردمیسازی جشنهای گلریزان دارد گفت: ستاد دیه به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفت، چرا که نقش ویژهای به عنوان حلقه میانی در مردمیسازی جشنهای گلریزان دارد.
رحمان جلالی، افزود: جشن گلریزان ریشه در سنت ایرانی اسلامی ما دارد و باید از ظرفیت رسانه برای رونق بیشتر جشنهای گلریزان استفاده کرد.
برگزاری جشن گلریزان در ۲۵ شهرستان استان کرمان
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه جشنهای گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد از ۱۵ فروردین در ۲۵ شهرستان استان کرمان آغاز شده است گفت: ما پس از جمع بندی مبالغی که در این جشنها جمع آوری شده است، کمیسیونها را تشکیل میدهیم تا بر اساس آن برای آزادی زندانیان مالی اقدام شود.
سیدحجت الله موسوی قوام، افزود: خوشبختانه امسال در جشن گلریزان شاهد حضور خیرین کم سن و سال بودیم که پول قلکها و عیدیهایشان را برای کمک به آزادی زندانیان اهدا کردند.
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