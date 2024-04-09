برای رسیدن به خدا باید تمام معبودهای باطل را از زندگی حذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانیها به سخنرانی پرداخته و گفت: دشمنان خدا و دشمن شما بندگان همواره برای عقل، قلب و نفس انسان تولید زهرهایی میکنند که چراغ عقل خاموش شود و قلب ملکوتی انسان ملکوتی بودن خود را از دست بدهد و تبدیل به قلب حیوان شود.
وی افزود: دشمنان از ابتدای تاریخ حیات بشر این برنامه را ریختند و این تولید زهر ادامه دارد و امروز این تولید زهر با ابزار مدرن از هوا، زمین، مقاله، قلم، کتاب، درس و ابزارهای دیگر به شدت گسترده و تولید میشود، این زهرهای کشنده همچون قرصهایی که باطن آنها بسیار تلخ است روکش شیرین دارند. رنگ و لعابی که به این زهرهای کشنده عقل، قلب و روح میدهند هفت عضو رئیسه بدن یعنی چشم، گوش، زبان، دست و پا، شکم و عضو شهوانی را به انواع گناهان کوچک و بزرگ آلوده میکنند. این کار دشمنان خدا و دشمنان شما است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاریان با طرح این سوال که پروردگار عالم که کریم، رحیم، غفور و ودود است برای ما چه کرده است، عنوان کرد: خداوند برای هر زهری به زبان انبیا و ائمه طاهرین (ع) پادزهر ساخته است. اگر کسی زهر به کام او ریخته نمیشود به این علت است که دشمن نتوانسته زهر بریزد، عباد مخلص خدا از جمله این افراد هستند. ابلیس که رئیس دشمنان خدا و شما است به پروردگار عالم گفت به عزت تو قسم میخورم که همه آنها را گمراه کنم، اما دست این دشمن به عباد مخلص نمیرسد که حتی به اندازه یک ذره زهر در عقل، قلب و روح آنها بریزد که بی اعقادی، بی اخلاقی و بیعملی داشته باشند.
وی ادامه داد: اما دست ابلیس به باقی بندگان میرسد که دو گروه هستند، یک گروه خود را در اختیار او قرار میدهند اما گروه دیگر مقاومت میکنند، آن گروهی که مقاومت میکنند گاهی ممکن است مقاومت آنها در هم بشکند و در مقابل فشار درون و بیرون، خوشمزگی شدید گناهان کبیره، پول، قدرت، مقام و شهوت جنسی نتوانند مقاومت کنند. کسی که خود را آزادانه در اختیار دشمن قرار نمیدهد اگر با فشار دشمن مقاومت او در هم شکست و مسموم شد پادزهر همه مسمومیتها وجود دارد که قرآن، اهل بیت (ع)، استقامت و صبر است. تحمل این سختی و به کار گرفتن پادزهر هر سمی ارزش بسیار زیادی برای انسان میسازد.
حجتالاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه دنیا گنجایش پاداش این صبر و استقامت را ندارد و پاداش آخرت برای شما بسیار بهتر و ماندگارتر است، عنوان کرد: پاداش دنیا ماندگار نیست. خداوند نمیخواهد به بندگان ویژه پاداش تمام شدنی را بدهد. بنابراین پاداش اعمال خیر و نیتهای خوب انسانهای نیکوکار را در دنیا نمیدهد.
این کارشناس دینی با بیان اینکه یکی از درهای بسیار خطرناک در دنیا خواستههای نامعقول یا همان هوای نفس است، اظهار کرد: از جمله آنها مجموعه خواستههایی در جهان است که در باطن انسان جای خدا نشسته و خدا را از او میگیرد. معبود حق خداوند است وقتی انسان به خدا میرسد که تمام معبودهای باطل را از زندگی خود حذف کند. انسان باید هر آنچه از دوست داشتنیهای دنیا را زیر مجموعه معبود واقعی قرار دهد و اجازه ندهد هیچکدام در زندگی او حالت معبود به خود بگیرند که وادار شود به جای خدا آنها را عبادت کند.
وی افزود: بسیاری از بندگان الهی از رزق او نیرو میگیرند و این رزق را بر ضد او خرج میکنند، ما باید حق را متواضعانه بپذیریم اما هوا هوس که خواستههای نامشروع دنیا بر روی آن پافشاری دارد معبودی بدتر از ابلیس و همه شیاطین انسی و جنی وقتی مسلط شود دستورات عجیبی میدهند. اینکه بعد از ۶ ماه که سی هزار نفر را در غزه کشتند و الان میگویند باید تمام غزه را با بمب اتمی شخم بزنیم این ناشی از هوای نفس است. بایدن پیرمردی که پای او لب گور است میگوید اگر اسرائیل نابود شود باید اسرائیل دیگری بسازیم این سخن او ناشی از هوای نفس است.
این کارشناس دینی با بیان اینکه هوای نفس در انسان شدت و ضعف دارد، ابراز کرد: مجموع هوای نفس در قلب است اجازه نمیدهد که پروردگار عالم در آن تجلی پیدا کند. مجموعه هوای نفس دهانی همچون دهان جهنم دارد که هرچه در آن بریزند سیر نمیشود، از ثروت، قدرت، مقام، حق خوری و بسیاری گناهان دیگر سیر نمیشود. پادزهر هوای نفس این است که صدای آن را اجابت نکنید. هرچه به هوای نفس پاسخ ندهید در ابتدا ضعف میشود سپس می میرد و مقدار دیگری هم تحمل کنید به نفس یقینی و در نهایت نفس مطمئنه تبدیل میشود.
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