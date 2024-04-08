محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از امروز فعالیت سامانه بارشی سبب رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید در خوزستان خواهد شد.

وی اضافه کرد: سامانه مذکور از روز چهارشنبه ضمن فعال‌تر شدن، در اغلب نقاط خوزستان به ویژه مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات تداوم خواهد داشت و احتمال شدت گرفتن بارش‌ها به صورت نقطه‌ای در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

سبزه زاری عنوان کرد: از روز پنجشنبه از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد و فقط در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات خوزستان بارش‌های پراکنده به همراه رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی خبر داد: تا چهارشنبه با توجه به وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید، احتمال وقوع گرد و خاک‌های محلی و موقتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خوزستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در این ایام شمال خلیج فارس مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق است.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته اهواز و گتوند با ۳۴.۲ و دهدز با ۱۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۲ و کمینه دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.