محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشههای پیشیابی از امروز فعالیت سامانه بارشی سبب رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید در خوزستان خواهد شد.
وی اضافه کرد: سامانه مذکور از روز چهارشنبه ضمن فعالتر شدن، در اغلب نقاط خوزستان به ویژه مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات تداوم خواهد داشت و احتمال شدت گرفتن بارشها به صورت نقطهای در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.
سبزه زاری عنوان کرد: از روز پنجشنبه از شدت بارشها کاسته خواهد شد و فقط در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات خوزستان بارشهای پراکنده به همراه رعد و برق پیش بینی میشود.
وی خبر داد: تا چهارشنبه با توجه به وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید، احتمال وقوع گرد و خاکهای محلی و موقتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خوزستان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در این ایام شمال خلیج فارس مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق است.
سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته اهواز و گتوند با ۳۴.۲ و دهدز با ۱۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۲ و کمینه دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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