به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی ظهر امروز دوشنبه در محفل بزرگ انس با قرآن دانش آموزان اهوازی که در محل بقعه متبرکه حضرت علی ابن مهزیار اهوازی برگزار شد، بیان کرد: در ایام ماه رمضان بالغ بر هشت هزار محفل انس با قرآن دانش آموزی در مدارس خوزستان و با مشارکت ۱۳۳ هزار و ۷۰۰ شرکت کننده برگزار شد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر ضرورت بسترسازی برای تحقق جامعه قرآنی گفت: ایران قوی از مسیر مدرسه قوی می‌گذرد و تحقق این هدف ارزشمند باید با تکیه بر آموزه‌های قرآنی و بر اساس مفاد سند تحول بنیادین باشد.

وی گفت: ظلم ستیزی و نصرت مظلوم مهمترین ویژگی‌های جامعه اسلامی اخلاق مدار و بر مدار آموزه‌های قرآنی است و امروز سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کمک به مردم مظلوم فلسطین بر این اساس شکل گرفته است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: البته یکی از راه‌های تحقق این هدف مهم و ارزشمند توجه به تربیت دانش آموزانی در تراز ارزش‌های قرآنی است.