به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در روز بیست و هشتم ماه رمضان این است که آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر به کدام گزینه اشاره دارد:

با توجه به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر، کدامیک از موارد زیر یکی از مهم‌ترین لوازم تقوا شمرده شده است؟

۱. غفلت نکردن در محاسبه اعمال

۲. پاسخگو بودن خدای متعال و توجه به آنچه که برای قیامت می‌فرستند

۳. توجه ویژه به هم‌نوعان و نیازمندان ۴. کثرت عمل

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان خانم «معصومه شعیبی» و آقای «ابراهیم کهنسال» از تهران می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.