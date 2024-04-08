به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیهها» در روز بیست و هشتم ماه رمضان این است که آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر به کدام گزینه اشاره دارد:
با توجه به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر، کدامیک از موارد زیر یکی از مهمترین لوازم تقوا شمرده شده است؟
۱. غفلت نکردن در محاسبه اعمال
۲. پاسخگو بودن خدای متعال و توجه به آنچه که برای قیامت میفرستند
۳. توجه ویژه به همنوعان و نیازمندان ۴. کثرت عمل
علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.
برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان خانم «معصومه شعیبی» و آقای «ابراهیم کهنسال» از تهران میباشند.
برندگان این مسابقه هدایای خود را میتوانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.
نظر شما