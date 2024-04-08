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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

رشت- بیست و هشتمین سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» مربوط به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در روز بیست و هشتم ماه رمضان این است که آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر به کدام گزینه اشاره دارد:

با توجه به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر، کدامیک از موارد زیر یکی از مهم‌ترین لوازم تقوا شمرده شده است؟

۱. غفلت نکردن در محاسبه اعمال

۲. پاسخگو بودن خدای متعال و توجه به آنچه که برای قیامت می‌فرستند

۳. توجه ویژه به هم‌نوعان و نیازمندان ۴. کثرت عمل

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

سوال مسابقه روز بیست و هشتم طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان خانم «معصومه شعیبی» و آقای «ابراهیم کهنسال» از تهران می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.

کد مطلب 6073299

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