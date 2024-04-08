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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

در جلسه علنی امروز مجلس؛

طرح استفساریه قانون انتخابات اعلام وصول شد

طرح استفساریه قانون انتخابات اعلام وصول شد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۹ قانون انتخابات را در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «مجتبی یوسفی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) یک طرح را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

طرح استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۹ قانون انتخابات

کد مطلب 6073316
زهرا علیدادی

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