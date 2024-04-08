طرح استفساریه قانون انتخابات اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، «مجتبی یوسفی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) یک طرح را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

طرح استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۹ قانون انتخابات