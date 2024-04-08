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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۹

۱۷۶ کیلو تریاک در کامیون کشنده در نائین کشف شد

۱۷۶ کیلو تریاک در کامیون کشنده در نائین کشف شد

اصفهان - سرپرست فرماندهی انتظامی نائین از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل ۱۷۶ کیلو تریاک و دستگیری ۲سوداگر مرگ در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرگرد حسن ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی و یگان امداد شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و حین حضور فعال در سطح حوزه استحفاظی خود در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی دقیق‌تر به راننده خودرو دستور ایست می‌دهند.

وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو و ضمن هماهنگی مأموران پلیس حاضر در صحنه با مرجع قضائی و در بازرسی تخصصی از خودرو در نهایت ۱۷۶ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نائین خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6073390

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