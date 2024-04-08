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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۴۳

استاندار خوزستان تاکید کرد؛

تکمیل ۴بانده شدن مسیر اهواز- چذابه اولویت اول ستاد اربعین خوزستان

تکمیل ۴بانده شدن مسیر اهواز- چذابه اولویت اول ستاد اربعین خوزستان

اهواز- استاندار خوزستان گفت: اولویت اول ستاد اربعین حسینی استان مسیر اهواز به چذابه است که باید به صورت کامل ۴ بانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین کشور با بیان اینکه امروز موارد مربوط به استان خوزستان مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت، تاکید کرد: اولویت اول ما مسیر اهواز به چذابه است که باید به صورت کامل ۴ بانده شود.

وی افزود: در وهله بعد جاده اهواز به خرمشهر است که تعریض ۵۰ کیلومتر از آن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمانبندی شده اجرایی شود.

حسینی محراب اظهار کرد: همچنین موضوع‌های مربوط به مواکب، پارکینگ‌ها، تأمین آب، سایبان‌ها و… مطرح شد و با توجه به اینکه مراسم اربعین در سال‌های پیش‌رو مصادف با فصل گرم سال خواهد بود باید آمادگی کامل داشته باشیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: بزودی جلسه ستاد اربعین استانی را در شلمچه و چذابه برگزار می‌کنیم و از نزدیک و به صورت میدانی موضوع‌های مختلف را پیگیری می‌کنیم تا زائران حسینی با مشکلات کمتری این سفر معنوی را انجام دهند.

کد مطلب 6073496

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