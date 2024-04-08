تکمیل ۴بانده شدن مسیر اهواز- چذابه اولویت اول ستاد اربعین خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین کشور با بیان اینکه امروز موارد مربوط به استان خوزستان مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت، تاکید کرد: اولویت اول ما مسیر اهواز به چذابه است که باید به صورت کامل ۴ بانده شود.

وی افزود: در وهله بعد جاده اهواز به خرمشهر است که تعریض ۵۰ کیلومتر از آن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمانبندی شده اجرایی شود.

حسینی محراب اظهار کرد: همچنین موضوع‌های مربوط به مواکب، پارکینگ‌ها، تأمین آب، سایبان‌ها و… مطرح شد و با توجه به اینکه مراسم اربعین در سال‌های پیش‌رو مصادف با فصل گرم سال خواهد بود باید آمادگی کامل داشته باشیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: بزودی جلسه ستاد اربعین استانی را در شلمچه و چذابه برگزار می‌کنیم و از نزدیک و به صورت میدانی موضوع‌های مختلف را پیگیری می‌کنیم تا زائران حسینی با مشکلات کمتری این سفر معنوی را انجام دهند.