رضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ تا پایان ۱۸ فروردین ماه امسال ۱۳ هزار و ۹۶۵ نفر به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان‌های گناباد و بجستان مراجعه و از خدمات آنها استفاده کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۲۶ نفر میهمان یا مسافر خارج از این شهرستان‌ها بودند، اظهار کرد: انجام مراقبت‌های ۲۶۰۰ کودک زیر ۵ سال، ارائه بیش از ۷۰۰ خدمت دندانپزشکی و انجام مراقبت‌های ۱۹۱۷ مادر باردار از دیگر خدمات ارائه شده در این ایام بود.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشت محیطی در ایام نوروز از انجام ۱۲۰۶ مورد بازدید از اماکن عمومی در این ایام خبر داد و اظهار کرد: با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دو هزار و ۵۳۱ بازدید از مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه انجام شد.

احمدی با اشاره به انجام ۱۲۳۹ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ گفت: تعداد مصدومین و بیماران منتقل شده توسط اورژانس در این ایام ۸۵۳ نفر بود که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه ۲۱ درصد کاهش داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: طی این مدت بیش از ۲۱ هزار نفر به بخش اورژانس و درمانگاه‌های عمومی و تخصصی بیمارستان علامه بهلول مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.