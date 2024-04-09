به گزارش خبرنگار مهر، محفل بزرگ و نورانی انس با کلام‌الله مجید دانش‌آموزان شیرازی شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان در شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.

این محفل قرآنی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی بین دانش آموزان و آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با کلام الله مجید از سنین پایین تدارک دیده شده بود و جزءخوانی قرآن کریم، تفسیر و آشنایی با مفاهیم قرآنی از جمله بخش‌های آن بود.

در حاشیه این برنامه اجرای تواشیح و سرود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین توسط دانش‌آموزان انجام شد.