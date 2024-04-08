به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خواف به همراه معاون عمرانی فرمانداری، مدیر امور آب و فاضلاب و مسؤول دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان از روند حفاری چاه آب شرب در مجتمع آبرسانی بخش سنگان بازدید کرد.

محسن چهکندی، مدیر امور آب و فاضلاب خواف در حاشیه این بازدید با اشاره به نگرانی‌های مردم بخش سنگان در خصوص کم‌آبی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت رفع تنش آبی در ایام پیک مصرف، با پیگیری فرماندار خواف، دستگاه حفاری برای حفر یک حلقه چاه آب شرب در این منطقه مستقر شده است.

با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و قول وی، حفر چاه، اجرای خط انتقال و احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید و مشکل کم‌آبی در روستاهای بخش سنگان رفع می‌شود.