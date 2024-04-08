محافل قرآنی خانگی در شهرستان دشتی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زاهد دوست دوشنبه در محفل خانگی قرآن کریم در شهر خورموج ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اظهار داشت: در روایت داریم که در خانه‌ای که آیات قرآن تلاوت شود با خانه‌ای که قرآن تلاوت نمی‌شود متفاوت خواهد بود.

امام جمعه دشتی افزود: در خانه‌ای که قرآن تلاوت می‌شود نور معنویت و برکت برای اهل خانواده به همراه دارد.

زاهد دوست بیان کرد: همه ما با قرار گرفتن بر سر سفره قرآن ارتزاق می‌کنیم و باید دستورات قرآن را در تمامی مراحل زندگی اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: جامعه‌ای که با قرآن مأنوس و انس داشته باشد آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی در آن نیست و جرایم کمتر اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه جلسات قرآنی خانگی تقویت و ترویج پیدا کند، گفت: دشتی شهرستان قرآنی و ظرفیت‌های و استعدادهای زیادی در آن وجود دارد که باید از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ قرآنی در شهرستان استفاده شود.

زاهد دوست بیان کرد: اولویت فرهنگی شهرستان دشتی در سال جاری برنامه‌های قرآنی است تا محافل قرآنی را فراگیر کنیم.