ضرورت افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر دوشنبه در جلسه بررسی کارشناسی افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در اولین جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل شهرستان ورامین در سال ۱۴۰۳ که با حضور امیر محمدی معاون امور فنی و عمرانی، مصطفی مرادی بخشدار جوادآباد، حامد معاف سرپرست بخشداری مرکزی و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش هزینه‌ها، افزایش کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی یک امر اجتناب ناپذیر است. وی افزود: در سال جدید علاوه بر نظر کارشناسان نظر مردم را نیز در تعیین نرخ گذاری کرایه‌ها پرسیده شده است.

فرماندار ویژه ورامین اظهار کرد: باید تعهدات دستگاه‌های متولی در حوزه افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان عمومی شهری هر چه سریع‌تر اجرا شود زیرا در این حوزه با کمبود فراوان در شهرستان ورامین روبرو هستیم.

درویشی در پایان گفت: دستگاه‌های متولی طرح کارشناسی خود را در موضوع ترافیک شهر ورامین ارائه دهند.