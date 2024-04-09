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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۸

رییس جهاد کشاورزی ایلام:

برداشت کلزا در مزارع شهرستان های جنوبی استان ایلام آغاز شد

برداشت کلزا در مزارع شهرستان های جنوبی استان ایلام آغاز شد

ایلام-رییس جهاد کشاورزی ایلام گفت: برداشت کلزا در مزارع شهرستان های جنوبی استان ایلام آغاز شده است.

حشمت عزیزان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت محصول کلزا اختصاص یافته است که با توجه به میانگین عملکرد کلزا در شهرستان که بالغ بر دو تن در هکتار است.

وی بیان کرد: پیش بینی می‌شود که در حدود ۱۵ هزار تن کلزا از این مزارع استحصال شود.

عزیزان اظهار داشت: کلزا یکی از محصولات استراتژیک است که روغن این محصول به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این کاشت دانه روغنی کلزا به دلیل تناوب زراعی با غلات باعث حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک، کاهش آفات و بیماری‌های گندم و افزایش عملکرد می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری سطح زیر کشت کلزا نسبت به سال گذشته رشد سه برابری داشته است، افزود: در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت که از این سطح تولیدی معادل پنج هزار و ۴۰۰ تن دانه روغنی برداشت شد.

رییس جهاد کشاورزی ایلام خاطرنشان کرد: تمام برنامه ریزی ها و هماهنگی‌های لازم برای برداشت، خرید و انتقال محصول کلزا انجام گرفته، به نحوی که ۳ مرکز خرید در بخش‌های دشت‌عباس، موسیان و مرکزی آماده خرید محصول کلزای کشاورزان هستند.

کد مطلب 6073947

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    نظرات

    • دختر ایران IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ما کدام شهرستان لطفادرست عنوان کنید تا از زحمات کشاورزان آن شهرستان قدردانی بشه
      • جم IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
        0 0
        دهلران

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