افزایش ۲ برابری جذب تعهدات خیری در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرهودی، در دیدار نوروزی با مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان، خیرین مدرسه ساز و مجامع خیری استان ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان, بر اهمیت مجامع خیری تاکید کرده و گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز کشور برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ تشکیل یافته و هدف از آن سیاست گذاری و هماهنگی و همراهی با دولت برای تأمین نیاز فضاهای آموزشی با مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی نیز به تبعیت از سازمان نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به عنوان بهره برداری و مبدا نیاز سنجی مدارس، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی به عنوان مسئول هماهنگی و نظارت و مجری و مجمع خیرین مدرسه ساز استان به عنوان همراه و همدل دولت ترغیب کننده خیرین به سمت مدرسه سازی هستند که این سه مجموعه، ۳ ضلع یک مثلث را تشکیل می‌دهند که ضعف در هر ضلع، خطری جدی برای ضلع‌های دیگر است.

وی افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ شکل گرفته و و از آن روز همراه و همدل اداره کل نوسازی مدارس استان در توسعه و احداث فضاهای آموزشی بوده اند.

وی ادامه داد: امیدواریم تا در سال جاری نیز به مثابه سال گذشته و با سیاست‌های درست، به صورت همراه و همدل بتوانیم تا اهداف آموزشی استان را بهتر از سال قبل پیش ببریم.

فرهودی با بیان این که آمار نشانگر مفید بودن افطاری ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۲ بوده است، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۲۴ مجمع خیرین در استان را دارا بودیم که در سال ۱۴۰۲، این عدد به ۳۰ منطقه افزایش یافته است که باید ۱۰ منطقه باقی مانده استان نیز نسبت به تشکیل مجمع خیرین سریعاً اقدام نمایند.

وی با بیان اهمیت مجامع خیری در استان، بر اجرای و رعایت اساس نامه مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی تاکید کرده و اظهار داشت: اساس نامه مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی در تمامی مجامع خیری باید رعایت شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در ادامه خطاب به مدیران آموزش و پرورش استان گفت: مدیران باید خیرین و مردم را بازوان خود در امر تعلیم و تربیت بدانند چرا که شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) نیز که توسط مقام معظم رهبری انتخاب گردیده، بر این اصل تاکید دارد.

این مقام مسئول در نظام تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی، مدرسه یاری را رکن اصلی توسعه و نگهداری مدارس دانسته و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار ارائه شده توسط مدیران آموزش و پرورش استان، ۳۳ میلیارد تومان در حوزه مدرسه یاری جذب شده است. وی افزود: منطقه سراب در حوزه مدرسه یاری و جلب مشارکت‌های مردمی، حائز کسب رتبه اول در استان و مناطق شبستر و هریس به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم گردیده اند.

فرهودی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در استان، تشکیل شورای بانوان خیر مدرسه ساز را کلید زدیم که در طی این یک سال کارهای بزرگی از جمله جذب و نگهداشت بانوان خیر مدرسه ساز انجام داده اند و لذا توصیه ما به مدیران آموزش و پرورش، تشکیل این شورای در مناطق زیر نظر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی است.

وی اظهار داشت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ همزمان با شروع مدیریت تیم جدید، ۵۱۲ پروژه نیمه تمام راکد شامل ۲۳۳۷ کلاس درس را در استان شاهد بودیم.

وی افزود: در طی این دو سال بر اساس سیاست‌های دولت، هدف اصلی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی، ساماندهی پروژه‌های نیمه تمام خیری بوده است که هزینه‌های مادی و معنوی گزافی برای دولت و مردم دارند.

وی ادامه داد: اکنون تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲۷۰ پروژه از ۵۱۲ پروژه راکد ۱۴۰۱، به بهره برداری رسیده و از ۲۴۰ پروژه باقی مانده، ۱۵۱ پروژه در دست اجرا می‌باشند که خود رکورد بزرگی در راستای ساماندهی پروزه های نیمه تمام خیری است؛ به طوری که در سال گذشته توانستیم تا با تلاش‌ها و زحمات همکارانم در اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، به طور میانگین هر ۳ روز یک مدرسه تحویل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی دهیم. افزایش ۲ برابری تعهدات خیری در سال ۱۴۰۲ در آذربایجان شرقی فرهودی گفت: با تلاش‌های واحد مشارکت‌های مردمی و مجمع خیرین مدرسه ساز استان، تعهد ۶۴۲ میلیاردی سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ با تعهدهای ۱۰۰ درصدی خیرین به همراه برخی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، منجر به جذب ۱,۰۵۸ میلیارد تومان شده است که خود عددی غیرقابل چشم پوشی است.