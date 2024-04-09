طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، طی امروز تا فردا ظهر غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: با گذر امواج بارشی کم‌دامنه از روی استان بوشهر، از ظهر چهارشنبه تا ابتدای روز پنجشنبه افزایش ناپایداری‌ها و بارش پراکنده باران عمدتاً در نواحی شمالی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته بعد، به‌سبب وزش باد شمال غربی، سواحل استان به‌ویژه سواحل مرکزی و جنوبی در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود و دمای هوا نیز از روز جمعه کاهش نسبی خواهد داشت.

محمدی یادآور شد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، در مناطق شمالی غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در فراساحل شمالی گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.