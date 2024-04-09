تبلیغ ۵۰ روحانی مبلغ در بخش قنوات قم همزمان با ماه مبارک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد عظیمی صبح سه شنبه در گردهمایی مبلغان بخش قنوات قم که در سالن همایش‌های کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهر قنوات برگزار شد، گفت: بخش مرکزی حدود ۶۰ درصد از مساحت استان قم را تشکیل می‌دهد و با وجود مردم خون‌گرم و مهمان‌نواز پذیرای روحانیون مبلغ در روستاها همواره بوده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قنوات عنوان کرد: از افتخارات بخش مرکزی این است که در روستای کاج مسجدی به دست امام خمینی (ره) افتتاح شد که در هیج‌جای دیگر این اتفاق رقم نخورده و در عین حال چون در منطقه کویری است، از جهاتی محروم واقع شده و مسوولین باید بذل توجه بیشتری به این منطقه و بخش قنوات داشته باشند.

عظیمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۵۰ مبلغ در این منطقه مشغول خدمت در عرصه تبلیغ هستند که ۳۴ مبلغ به‌صورت ثابت و دائم مشغول و در ماه مبارک رمضان و محرم الحرام این تعداد به ۶۴ نفر نیز رسیده که حتی اعزام مبلغ به روستاها، بخش مرکزی و شهر قنوات را داشته‌ایم.