بیش از ۱۰۰ ضیافت افطاری ساده در مساجد کامیاران برپا شد

حجتالاسلام مهدی دهقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی جریان سازی حرکتهای مردمی است.
وی افزود: با مشارکت مردم و خیرین و تشکلهای مذهبی، بیش از ۱۰۰ افطاری ساده در مساجد، هیأتهای شهرستان کامیاران در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
حجت الاسلام دهقانی تصریح کرد: سفرههای افطاری ساده با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در مساجد منتخب و هیأتها برپا شد.
وی اظهار کرد: این سفرههای افطاری ساده به همت خود مردم تهیه و در بین مردم روزه دار در هیأتها و مساجد قرار میگرفت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران خاطرنشان کرد: برپایی سفرههای افطاری ساده یکی از توصیههای مهم مقام معظم رهبری بود که استقبال خوبی از این سفرهها توسط نوجوانان و جوانان به ویژه روزه اولیها صورت گرفت.
دهقانی ادامه داد: اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و قرآنی پیش از این افطاری ساده معنویت خاصی به مساجد میبخشد و مورد استقبال نوجوانان و جوانان نیز قرار میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری افطاری ساده در مساجد و هیأتها در شهرستان کامیاران اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی جریان سازی حرکتهای مردمی است و لذا تمام فعالیتهای ما در این راستا است که بتوانیم حرکتهای مثبت مردمی را راه اندازی کرده و از آنها حمایت کنیم.
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