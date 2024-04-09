بیش از ۱۰۰ ضیافت افطاری ساده در مساجد کامیاران برپا شد

حجت‌الاسلام مهدی دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف تبلیغات اسلامی جریان سازی حرکت‌های مردمی است.

وی افزود: با مشارکت مردم و خیرین و تشکل‌های مذهبی، بیش از ۱۰۰ افطاری ساده در مساجد، هیأت‌های شهرستان کامیاران در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

حجت الاسلام دهقانی تصریح کرد: سفره‌های افطاری ساده با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در مساجد منتخب و هیأت‌ها برپا شد.

وی اظهار کرد: این سفره‌های افطاری ساده به همت خود مردم تهیه و در بین مردم روزه دار در هیأت‌ها و مساجد قرار می‌گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران خاطرنشان کرد: برپایی سفره‌های افطاری ساده یکی از توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری بود که استقبال خوبی از این سفره‌ها توسط نوجوانان و جوانان به ویژه روزه اولی‌ها صورت گرفت.

دهقانی ادامه داد: اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و قرآنی پیش از این افطاری ساده معنویت خاصی به مساجد می‌بخشد و مورد استقبال نوجوانان و جوانان نیز قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری افطاری ساده در مساجد و هیأت‌ها در شهرستان کامیاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف تبلیغات اسلامی جریان سازی حرکت‌های مردمی است و لذا تمام فعالیت‌های ما در این راستا است که بتوانیم حرکت‌های مثبت مردمی را راه اندازی کرده و از آنها حمایت کنیم.