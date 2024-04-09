اجرای ۱۰۰ درصدی طرح هادی در روستاهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۱۰۰ درصدی طرح هادی در استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: در کشور بیش از ۴۰ هزار روستا وجود دارد که ۹۸ درصد آن طرح هادی اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی در ۹۳۳ روستا استان اجرایی شد، افزود: اکنون طرح هادی در ۶۳۰ روستا برای بار دوم بازنگری شد و ۳۱۳ روستا دیگر نیازمند بازنگری است که این کار طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: اگر کار بازنگری را نتوانیم بر اساس رشد جمعیت به موقع انجام دهیم شاهد خالی شدن روستاها از سکنه خواهیم بود.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰۹ روستا بازنگری شد که نسبت به دو سال گذشته مشابه ۲۱۸ درصد رشد داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه اجرا طرح هادی می‌تواند در توسعه روستاها نقش آفرینی کند، اظهار کرد: سالانه باید ۱۰ درصد روستاهای استان اجرا طرح هادی شود.

وی افزود: در گذشته طرح هادی هر هفت یا هشت سال یک بار در روستاها اجرا می‌شد اما اکنون به یک یا دو سال یک بار رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: استان گلستان بعد از استان سیستان و بلوچستان دومین استان به لحاظ جمعیت روستایی است.

وی شاخص برخورداری روستاهای استان گلستان در طرح هادی را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرد و با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استان گلستان جز استان‌های برتر در اجرای طرح هادی بود، اظهار کرد: در این بخش ۲۶۰ درصد افزایش تأمین اعتبار داشتیم.

حسینی خاطرنشان کرد: امسال مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که امید است با تخصیص آن بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: در سفر اول رئیس جمهور به استان گلستان میزان ۴۱۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تا کنون از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد و در سفر دوم هم میزان ۳۹۰ میلیارد تومان مصوب شد که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.