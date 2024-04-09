زمینه آزادی ۵۰ زندانی بدهکار مالی در البرز فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فتحی بیان کرد: در سال گذشته با کمک خیران ۵۸۳ زندانی بدهکار مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند. کل بدهی این زندانیان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.

سرپرست اداره کل زندان‌های استان البرز مطرح کرد: با دعوت از شکات و اخذ تخفیف از آنها توسط مددکاران و همچنین کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، آورده زندانیان و تقسیط بدهی آنان زمینه آزادی زندانیان محقق شد.

وی با اشاره به نقش خیران در آزادی زندانیان گفت: در کنار سخاوت خیران باید از گذشت و تخفیف طلبکاران نیز تقدیر کنیم زیرا در اکثر موارد از بخش اعظم طلب خود بدون چشمداشتی می‌گذرند و این امر تنها با خلق کریمانه محقق می‌شود.

سرپرست اداره کل زندان‌های استان البرز اظهار کرد: همچنین با کمک خیران در جشن گلریزان ستاد دیه استان زمینه آزادی ۵۰ زندانی بدهکار مالی فراهم شد که امیدواریم هرچه زودتر مراحل لازم طی و زندانیان آزاد شوند.