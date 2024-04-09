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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۶

ساعات کاری ادارات کردستان به روال قبل از ماه مبارک رمضان بازگشت

ساعات کاری ادارات کردستان به روال قبل از ماه مبارک رمضان بازگشت

سنندج_ براساس اعلام دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان ساعات کاری ادارات کردستان به روال قبل از ماه مبارک رمضان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان با صدور اطلاعیه‌ای، تغییرات ساعات کاری ادارات کردستان بعد از ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

متن اطلاعیه صادره بدین شرح است:

مدیران و رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و بانک‌های استان
سلام علیکم

با احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیرو نامه شماره ۶۵/۰۴/۸۵۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به آگاهی می‌رساند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت شروع کار اداری
تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی سطح استان (به استثنا واحدهای عملیاتی خدمات رسان آموزشی، بهداشتی و نظامی و انتظامی و شیفتی و…) و با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به روال قبل از ماه مبارک رمضان باز می‌گردد.

کد مطلب 6074174

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