ساعات کاری ادارات کردستان به روال قبل از ماه مبارک رمضان بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان با صدور اطلاعیهای، تغییرات ساعات کاری ادارات کردستان بعد از ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.
متن اطلاعیه صادره بدین شرح است:
مدیران و رؤسای محترم دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، شرکتها و بانکهای استان
سلام علیکم
با احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیرو نامه شماره ۶۵/۰۴/۸۵۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به آگاهی میرساند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت شروع کار اداری
تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی سطح استان (به استثنا واحدهای عملیاتی خدمات رسان آموزشی، بهداشتی و نظامی و انتظامی و شیفتی و…) و با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به روال قبل از ماه مبارک رمضان باز میگردد.
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