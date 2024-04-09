جابه جایی بیش از ۶۳ هزار مسافر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مزیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ با انجام ۹ هزار و ۸۱۵ سفر تعداد ۶۳ هزار و ۸۸۱ مسافر در سطح استان جابه جا شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته در تأمین ناوگان حمل و نقل مسافری در ایام طرح نوروزی کاهش ۳ درصدی تعداد سفر در بحث تعداد مسافر کاهش ۳۷ درصدی داشته‌ایم.

مزیدی ادامه داد: انجام ۶ هزار و ۴۳۶ سفر درون استانی منجر به جا به جایی ۳۰ هزار و ۶۷ مسافر شده و همچنین ۳۳ هزار و ۸۱۴ مسافر هم در قالب ۳۳۲۱ سفر برون استانی بوده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: بیشتر جابجایی‌ها به ترتیب توسط اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه صورت گرفت.