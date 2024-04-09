به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.



١_ آقای محمدیاسین شاهسون از شهرستان سامان_روستای مارکده

٢_خانم صدیقه هاشمی از شهرستان فرخشهر_شهر فرخشهر

٣_خانم صدیقه اردشیری از شهرستان لردگان_شهر لردگان

۴_ خانم معصومه نوروزی از شهرستان شهرکرد_شهر شهرکرد

۵_ خانم مهین رحیمی از شهرستان سامان_روستای شوراب صغیر



برندگان برای گرفتن کارت هدیه یک میلیون تومانی خود با در دست داشتن کارت ملی، در وقت اداری به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تابعه مراجعه فرمایند.



