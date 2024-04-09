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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۳

پنجره مهر؛

اعلام برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیه‌ها در شهرکرد

اعلام برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیه‌ها در شهرکرد

شهرکرد-برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

١_ آقای محمدیاسین شاهسون از شهرستان سامان_روستای مارکده
٢_خانم صدیقه هاشمی از شهرستان فرخشهر_شهر فرخشهر
٣_خانم صدیقه اردشیری از شهرستان لردگان_شهر لردگان
۴_ خانم معصومه نوروزی از شهرستان شهرکرد_شهر شهرکرد
۵_ خانم مهین رحیمی از شهرستان سامان_روستای شوراب صغیر

برندگان برای گرفتن کارت هدیه یک میلیون تومانی خود با در دست داشتن کارت ملی، در وقت اداری به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تابعه مراجعه فرمایند.

کد مطلب 6074192

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