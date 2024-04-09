به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
١_ آقای محمدیاسین شاهسون از شهرستان سامان_روستای مارکده
٢_خانم صدیقه هاشمی از شهرستان فرخشهر_شهر فرخشهر
٣_خانم صدیقه اردشیری از شهرستان لردگان_شهر لردگان
۴_ خانم معصومه نوروزی از شهرستان شهرکرد_شهر شهرکرد
۵_ خانم مهین رحیمی از شهرستان سامان_روستای شوراب صغیر
برندگان برای گرفتن کارت هدیه یک میلیون تومانی خود با در دست داشتن کارت ملی، در وقت اداری به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای تابعه مراجعه فرمایند.
شهرکرد-برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و هفتم زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
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