به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سهشنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه روستای «رباط نمکی»، زمین ساحلی هنرستان تربیتبدنی «دره گرم» خرمآباد و یک اتاق بهداشت، اظهار داشت: این زمین چمن مصنوعی چهل و ششمین زمین چمن مصنوعی آموزشوپرورش لرستان است که در دو سال اخیر در قالب طرح شهید «سلیمانی» به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه در قالب طرح شهید «سلیمانی» ۱۲۰ فضای ورزشی به بهره داری میرسد، افزود: تا کنون ۷۴ طرح از جمله زمین چمن مصنوعی، زمین ساحلی، سالن ورزشی سقف بلند، کفپوش روباز و کلاس درس تربیتبدنی افتتاح شده و در اختیار دانشآموزان و فرهنگیان قرار گرفته است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، عنوان کرد: اولویت این طرحها مناطق کمتر برخوردار استان است.
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