سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی با حضور «مریم کوشکی» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، امام‌جمعه، فرماندار و دیگر مقامات شهرستانی کوهدشت، «محمدباقر مردانی» به‌عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت منصوب شد و از خدمات «فیض اله گراوند» به‌عنوان سرپرست قبلی این شبکه، تقدیر به عمل آمد.

بنابراین گزارش، دکتر «مردانی» دانش‌آموخته دکترای داروسازی است که پیش‌ازاین معاونت غذا و داروی شبکه کوهدشت، عضو هیئت‌مدیره نظام‌پزشکی و عضو هیئت بدوی انتظامی نظام‌پزشکی شهرستان کوهدشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

