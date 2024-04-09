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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۰

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت معرفی شد

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان کوهدشت معرفی شد

کوهدشت - طی مراسمی سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی با حضور «مریم کوشکی» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، امام‌جمعه، فرماندار و دیگر مقامات شهرستانی کوهدشت، «محمدباقر مردانی» به‌عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت منصوب شد و از خدمات «فیض اله گراوند» به‌عنوان سرپرست قبلی این شبکه، تقدیر به عمل آمد.

بنابراین گزارش، دکتر «مردانی» دانش‌آموخته دکترای داروسازی است که پیش‌ازاین معاونت غذا و داروی شبکه کوهدشت، عضو هیئت‌مدیره نظام‌پزشکی و عضو هیئت بدوی انتظامی نظام‌پزشکی شهرستان کوهدشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

کد مطلب 6074221

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